Справа Микитася: суд залишив ексглаву «Укрбуду» під вартою

Микитась назвав справу «провокацією»

Апеляційний суд Києва залишив під вартою експрезидента компанії «Укрбуд» та екснардепа Максима Микитася у справі за підозрою у викраденні юриста.

Як повідомляють ЗМІ, захист Микитася оскаржував рішення Шевченківського райсуду, який 31 грудня взяв екснардепа під варту до 27 лютого без права застави.

Микитасю інкримінують замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа.

У НАБУ та САП переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.

Микитась вже відреагував на рішення суду, назвавши справу «розправою». Він вважає, що це «провокація», щоб «змусити його замовчати». Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн гривень при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року - про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. Тоді повідомлялося, що Антикорупційна прокуратура хоче просити для Татарова арешт і заставу в 10 мільйонів. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Татаров почав пресувати Микитася, використовуючи свої зв’язки в Нацполіції.

29 грудня 2020 року у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у ще одній справі - викраденні юриста.