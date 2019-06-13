Банки підвищили ставки по кредитах графіка



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Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ, банки підвищують вартість кредитів

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2019 року в національній валюті становили 33,4% річних, що на 2,3 в.п. вище, ніж у квітні (31,1%). Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 5,8% до 8,9% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств в травні знизилися з 18,2% до 18,1% річних, за валютним знизилися - з 5,4 % до 5,3%.

Кредитний портфель банків за місяць зменшився на 1,8% до 1 027 млрд грн, в т. ч. для населення зріс на 1,5% до 202 млрд грн, підприємств - скоротився на 2,6% до 822 млрд грн.

До слова, напередодні Нацбанк зареєстрував іще одну платіжну систему. Платіжна система «Юапей» стала 11-ою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, що створена небанківськими установами.