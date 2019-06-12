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    Нацбанк зареєстрував іще одну платіжну систему

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    Нацбанк зареєстрував іще одну платіжну систему

    «Юапей» стала 11-ою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України

    Національний банк зареєстрував платіжну систему «Юапей», яка стала одинадцятою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, що створена небанківськими установами.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    «Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи «Юапей» та вніс відомості про неї до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – Реєстр платіжних систем)», - ідеться в повідомленні.

    Платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи «Юапей» є ТОВ «ФК Юапей» (м. Київ).

    Платіжна система «Юапей» стала 11-ою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, що створена небанківськими установами.
    Нагадаємо, у травні міжнародна платіжна система LEOстала четвертою в Україні, платіжними організаціями яких є небанківські фінансові установи. У планах у МПС LЕО - вийти на ринок міжнародних грошових переказів, тим самим збільшивши масштаби роботи як з бізнесом, так і з кінцевим споживачем.

     

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