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    Економіка та фінанси

    Банки в Україні підвищили ставки за депозитами

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    Банки в Україні підвищили ставки за депозитами

    Депозити на період від півроку до року пропонують 2,56% річних

    Українські банки підвищили ставки за гривневими і валютними вкладами протягом останнього тижня.

    Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм, проведений Liga.net.

    Гривневі депозити на період від півроку до року зросли в ціні на 0,05 п.п. до 13,12% річних.

    Середня ставка за депозитами на термін від 3 до 6 місяців піднялася на 0,02 п.п. і становить 12,22% річних. Не змінилася прибутковість безстрокових заощаджень (7,68%) і вкладів терміном до 1 місяця (6,48%).

    Середні ставки за депозитами в доларах для вкладів строком від 1 до 3 місяців зросли на 0,07 п.п. до 1,2% річних. Заощадження періодом понад рік виросли в ціні на 0,03 п.п. і пропонують 2,81% річних.

    Не змінилася прибутковість доларових вкладів строком від 3 до 6 місяців (2,07%). Безстрокові заощадження як і раніше пропонують 0,96% річних, а вклади на термін до місяця - 1,1% річних.

    Депозити на період від півроку до року пропонують 2,56% річних.

    Середні ставки за депозитами в євро терміном від 1 до 3 місяців зросли на 0,09 п.п. і становлять 1,02% річних. Вклади періодом від 3 до 6 місяців пропонують 1,47% річних.

    Заощадження на період понад рік не змінилися в ціні і пропонують 2,02% річних. А середня ставка за депозитами на термін від 6 до 12 місяців впала на 0,02 п.п. до 1,83% річних.

    Безстрокові заощадження в європейській валюті пропонують 0,58% річних, вклади на період до 1 місяця - 0,61% річних.

     

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