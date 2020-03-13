Банкір Денис Кірєєв розповів про те, як поліпшити інвестклімат в Україні



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Денис Кірєєв підкреслив важливість реформування судової та правоохоронної системи

Інвестбанкір вважає, що на підвищення інвестпривабливості рішуче вплине припинення військових дій на Сході країни

Безпрецедентна підтримка Володимира Зеленського на виборах накладає на президента серйозну відповідальність, адже від швидкості реформ напряму залежить інвестиційний клімат в країні. Такою думкою поділився інвестбанкір, один з екскерівників Ощадбанку Денис Кірєєв.

«Якщо ми побачимо реальні кроки з реформування, про які було заявлено, я абсолютно переконаний, що Україна не буде відчувати нестачу в інвестиціях», - підкреслив Денис Кірєєв.

При цьому Кірєєв зазначив, що помітна готовність президента швидко реагувати на проблеми і «за необхідності змінювати свої рішення». Інвестбанкір вважає, що на підвищення інвестпривабливості рішуче вплине припинення військових дій на Сході країни.

«Повірте, у інвесторів немає бажання інвестувати в країну, на території якої існує збройний конфлікт», - зазначив Денис Кірєєв.

Також інвестбанкір підкреслив важливість реформування судової та правоохоронної системи.

«І найголовніше - це визначення єдиних правил для всіх учасників ринку. Відповідні правоохоронні органи і судова система повинні жорстко цим правилам слідувати. Закон повинен бути єдиним для всіх. Держава повинна гарантувати виконання правил», - заявив Денис Кірєєв.

При цьому банкір зазначив, що потенціал інвестицій високий - йдеться про мільярди доларів.

Нагадаємо, з 2010 по 2014 роки Денис Кірєєв займав посаду першого голови правління Ощадбанку. У період з 2014 по 2019 роки керував двома інвестфондами «Private equity» і «Fixed income».