Україна відправила перші 20 тонн батарейок на переробку до Румунії



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Екологи стверджують, що досі жодна з батарейок, які збирались в Україні, не доходили до реальної переробки Фото: ГО «Батарейки, здавайтеся»

Для відправки активісти завантажили 1 мільйон батарейок у 80 бочок, - активісти руху «Батарейки, здавайтеся!»

Україна відправила сьогодні, 11 березня, перші 20 тонн батарейок на справжню переробку до заводу GreenWEEE в Румунії. Про це повідомили «Главкому» представники всеукраїнської некомерційної організації «Батарейки, здавайтеся!».

Зазначається, що для відправки активісти завантажили 1 мільйон батарейок у 80 бочок.

За даними організаторів, цією відправкою вдалося врятувати від безповоротного забруднення 1600 гектарів землі (приблизно 2000 футбольних полів).

«Одна батарейка забруднює токсичними речовинами 16м² землі. Крім цього, важкі метали, які містяться в батарейках, здатні потрапляти в продукти харчування та викликати захворювання у людей, особливо у дітей: онкологія, неврологічні та кардіо розлади», - йдеться у повідомленні.

Екологи стверджують, що досі жодна з батарейок, які збирались в Україні, не доходили до реальної переробки: у кращому випадку, вони залишались на складах, у гіршому – викидалися в землю, забруднюючи природу. «Так відбувалося тому, що переробка батарейок не безкоштовна, за неї потрібно платити», - кажуть активісти.

Кошти на переробку перших 20 тонн вдалось зібрати завдяки пілотному проєкту по моделі розширеної відповідальності виробника в торгових мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», який стартував в грудні 2019 року. Тепер переробка всіх батарейок, зібраних в цих мережах, фінансується імпортерами батарейок та мережею із продажів нових батарейок (як у Європі).

Іншу частину коштів на переробку забезпечили відповідальні компанії та організації, які в останні 8 років збирали батарейки у себе в магазинах, в офісах, у людей. Ліцензійний підрядник, який забезпечує відправку – ТОВ «Екологічні інвестиції».

До відома, щорічно в Україну ввозять 3250 тонн батарейок, лише за статистикою білого імпорту. Це означає, що сьогоднішня відправка – близько 0.5% всіх батарейок, які викидаються в нашій країні кожен рік.

Екологи закликали торгові мережі почати збирати та фінансувати переробку батарейок. Водночас, вони наголосили на недопустимості явища псевдопереробки: коли компанія ставить коробочки, а в реальності за переробку не платить, то вона робить це лише заради реклами.

«Щоб вирішити проблему забруднення батарейок системно на рівні країни, народні депутати мусять невідкладно голосувати за проєвропейський закон України про відходи, який уже зареєстований за номером 2207-1 і до розробки якого ми долучились. Ціль законопроєкту – зробити модель відповідальності виробника обов’язковою для всіх компаній, які заробляють на продажі батарейок в Україні», - говорить Любов Колосовська, голова руху «Батарейки, здавайтеся!».