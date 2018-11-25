Біткоїн впав нижче $4 тисяч: це антирекорд в 2018 році



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Курс криптовалюти досяг 3,8 тис. доларів

Курс криптовалюти Біткоїн (Bitcoin) у неділю, 25 листопада, опустився нижче $4 тисяч і досяг вартості вересня 2017 року.

Про це повідомляє CoinMarketCap.

Падіння на крипторинку продовжилося. Загальна капіталізація криптовалютного ринку за день впала на 10,946 млрд до 139,110 млрд доларів.

За даними порталу, на 4:30 вартість біткоїна склала $ 3,8 тисячі.

Як зазначається, за 24 години криптовалюта втратила у вартості близько 13%.

Добовий торговий обсяг крипторинку зменшився на 2,567 млрд до 14,419 млрд доларів. Загальна капіталізація біткоіна знизилася до 74,736 млрд доларів.

У 2017 році біткоїн переживав бурхливе зростання, влітку його курс подолав рекордну на той момент позначку 4 тис. доларів, а вже до кінця осені подорожчав в два рази і досяг 10 тис. доларів. У грудні на короткий проміжок часу вартість одного біткоїна перевищила 20 тис. доларів, після чого курс різко пішов на спад, який триває досі.

Раніше повідомлялося, що за півроку криптовалюта Ethereum подешевшала на 75%.

Нагадаємо, Мінекономрозвитку оприлюднило проект розпорядження Кабінету міністрів «Про схвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів».