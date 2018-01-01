Bitcoin сьогодні обвалився нижче $10 тисяч

За добу криптовалюта здешевіла на 22%

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin продовжила стрімке падіння. Станом на 17:47 17 січня за київським часом середня вартість біткоіна опустилася до $9402. За добу криптовалюта здешевіла на 22%. Станом на 23:40 17 січня за даними Coinmarket Bitcoin вартує $11340. Наголошується, що падіння вартості криптовалюти пов'язане



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Аналітики прогнозують падіння біткоїна до позначки в 10 тисяч доларів

За добу криптовалюта здешевіла на 22%

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin продовжила стрімке падіння.

Станом на 17:47 17 січня за київським часом середня вартість біткоіна опустилася до $9402.

За добу криптовалюта здешевіла на 22%.

Станом на 23:40 17 січня за даними Coinmarket Bitcoin вартує $11340.

Наголошується, що падіння вартості криптовалюти пов'язане з появою повідомлень про те, що міністр фінансів Південної Кореї допускає можливість заборони на торгівлю криптовалютами.

Нагадаємо, курс Bitcoin у вівторок, 16 грудня, впав до мінімального рівня з початку грудня 2017 року, знизившись до позначки в 12 тис. доларів.

Як повідомлялося, у понеділок, 15 січня, вранці, за даними CoinMarketCap, біткоїн подешевшав до 13,8 тис. доларів.

Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба.

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