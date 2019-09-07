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    Економіка та фінанси

    Богдан: ВВП у другому кварталі виріс за рахунок очікувань

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    ВВП України у другому кварталі 2019 року зріс на 4,7%&nbsp; - Богдан: ВВП у другому кварталі виріс за рахунок очікувань
    ВВП України у другому кварталі 2019 року зріс на 4,7% 

    «Істотні зміни ще не відбулися, але люди в них вірять», - сказав Богдан

    Валовий внутрішній продукт (ВВП) у другому кварталі 2019 року зріс на 4,7% за рахунок очікувань.

    Про це сказав глава Офісу президента України Андрій Богдан в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера», пише «Унн»

    «Ви знаєте, що ВВП за другий квартал зріс на 4,7%, але це за рахунок очікувань. Істотні зміни ще не відбулися, але люди в них вірять», - сказав Богдан.

    Також він повідомив, що пріоритетом роботи буде економічний розвиток.

    Раніше очільник уряду Олексій Гончарук пояснив, як забезпечить зростання економіки на 40% за п’ять років

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