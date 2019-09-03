Гончарук пояснив, як уряд забезпечить зростання економіки на 40% за п’ять років



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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук Фото: Главком

«Зростання економіки у наступному році на 5%, а потім і 7%, це не стільки наше бажання, скільки необхідність», вважає прем’єр

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що для забезпечення економічного зростання на 40% за п’ять років уряд зосередиться на підвищенні продуктивності праці та залученні прямих іноземних інвестицій.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання, завдяки чому уряд планує досягнути зростання економіки на 40% за п’ять років.

«Зростання економіки у наступному році на 5%, а потім і 7%, це не стільки наше бажання, скільки необхідність. Якщо ми хочемо бути успішною країною, бути привабливими для інвесторів, щоб люди сюди поверталися, а не просто їхали, бо змушені, - потрібне зростання. Як ми це можемо зробити? Економічне зростання досягається двома ключовими факторами, а саме - продуктивністю праці... та прямими іноземними інвестиціями», - сказав Гончарук.

Він додав, що Україна має зосередитись на інвестиціях у власну освіту, інновації та технології. Також Гончарук заявив, що для збільшення іноземних інвестицій необхідно побороти проблему рейдерства, забезпечити конкурентність у різних економічних сферах, провести велику приватизацію держмайна (у держвласності мають залишити лише стратегічні підприємства), побороти корупцію, забезпечити дешевше кредитування для купівлі житла і для розвитку бізнесу.

Гончарук також вважає, що в Україні наразі низька база для економічного зростання та у своїй сукупності розв'язання вищеперелічених проблем створить потужну базу для зростання.

«Насправді у нас досить низка база з якої ми стартуємо, треба бути відвертими - у нас за останніх «20 з копійками» років нема особливо чим похвалитися у плані економічного зростання, тому той потенціал, який ми ще не використали, саме час використати», - сказав Гончарук.

Раніше Гончарук заявляв, що уряд поставив собі за мету, щоб економіка України в наступні п’ять років зросла мінімум на 40%.

Вранці у понеділок Гончарук був присутній на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, яку вів проводив з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів.

Прем'єр, зокрема, повідомив, що Кабінет міністрів планує до кінця вересня відібрати найяскравіші національні проекти, які представлятимуть Україну перед інвесторами.

За словами голови Кабміну, ці проекти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

До слова, Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.

Джерело: Укрінформ