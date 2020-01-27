Болгарія перейде на євровалюту до 2023 року – МВФ



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Болгарія, валюта якої вже прив'язана до євро, відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти

Глава МВФ вважає, що вступ до єврозони буде вигідним для Болгарії

Плани Болгарії про те, щоб увійти в зал очікування єврозони навесні цього року і прийняти її як офіційну валюту в 2023 році «повністю передбачувані».

Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Reuters.

«Я очікую, що плани щодо вступу Болгарії в єврозону будуть виконані», - сказала Георгієва.

За її словами, президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард «дуже позитивно» сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону і сказала їй на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що «здається, що в моєму залі, де відбудуться зустрічі єврозони, скоро будуть говорити болгарською».

Георгієва вважає, що вступ до єврозони буде вигідним для країни і забезпечить більшу грошову безпеку та захистить її від глобальної невизначеності.

Болгарія, валюта якої вже прив'язана до євро, відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти зі здоровими державними фінансами і низьким рівнем боргу, але також є однією з найбідніших і корумпованих країн-членів ЄС.