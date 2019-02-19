Борги за газ жителів Миколаївщини протягом року виросли майже вдвічі



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Збільшення неплатежів за газ пов'язано зі скороченням числа субсидіантів і подорожчанням газу

На початок 2019 року борги за газ споживачів Миколаївської області зросли до 577 млн гривень. З початку 2018 року заборгованість збільшилася на 254 млн гривень. Пов'язано це з тим, що з 1 жовтня 2018 року змінилися правила призначення субсидій, після чого серед клієнтів «Миколаївгаз Збуту» на 67% зменшилася кількість субсидіантів.

За словами директора ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталії Левченко, це співпало з підвищенням вартості природного газу, який на початку опалювального сезону подорожчав на 24%.

«Водночас доходи населення зросли не суттєво, що і призвело до збільшення поточної заборгованості побутових споживачів», - говорить Наталія Левченко.

У компанії сподіваються, що зміни в законодавстві щодо призначення субсидій, а саме - монетизація субсидій, позитивним чином вплинуть на платоспроможність споживачів газу.

«У споживачів з'явиться стимул контролювати своєчасність і повноту оплати за комунальні послуги, а також вплине на бажання економити енергоресурс», - зазначає Левченко.

За більш детальною інформацією про особливості призначення субсидій та умови монетизації необхідно звертатися в органи соціального захисту населення (УСЗН) за місцем проживання.

ТОВ «Миколаївгаз Збут» здійснює поставки природного газу більше 350 тис. побутових споживачів Миколаївської області.