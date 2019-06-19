Бутерброд із салом та часником подорожчав за рік на 17%



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Через АЧС імпорти свинини в Україну минулого року зріс у п'ять разів

Подорожчання сала та свинини в Україні експерти, зокрема, пов'язують із вірусом АЧС

Бутерброд із салом та часником за рік додав в ціні 17%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, повідомляє УНН.

«Якщо ми будемо купувати все для приготування в продуктових гіпермаркетах, то п’ять бутербродів із салом і часником подорожчали з 24,4 грн до 28,5 грн, або на 17%. Одна порція цієї смачної і корисної страви зросла в ціні з 4,88 грн до 5,7грн», - написав він.

«Щодо домашнього сала - за рік продукт додав в ціні 15%», - пише Дорошенко.

«У травні 2018 року двісті грам сала ми купували в середньому у великих торговельних мережах за 20 грн, а на початку травня 2019 року вже за 23 грн. Подорожчання за рік становило 15%», - зазначив експерт.

Часник (20 грам) за рік подорожчав на 45%. У травні 2018 року 20 грам часнику коштували 1,1 грн, у травні 2019 року – 1,6 грн, інформує Дорошенко.

Чорний хліб «Український» (200 грам) за рік додав в ціні 18%.

«У 2018 році двісті грам коштували 3,3 грн, а в 2019 році – 3,9грн», - розповів експерт.

Нагадаємо, подорожчання сала та свинини в Україні експерти, зокрема, пов'язують із вірусом АЧС.

За словами депутата Сергія Тригубенка, хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней минулого року, і це лише за офіційними даними.

«На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини», — зазначив він.