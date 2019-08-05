Бюджетники Волині заборгували за газ більше 2 млн грн



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Несвоєчасна оплата за спожитий енергоресурс ставить під загрозу стабільне газопостачання Волині

Неплатежі за газ бюджетних установ, що є клієнтами ТОВ «Волиньгаз збут», становлять 2,4 млн грн. Через несплату за спожитий газ припинено газопостачання двом бюджетним установам. Також на бюджетників-боржників було подано до суду три справи на загальну суму понад 2,2 млн грн.

Організації-боржники свою заборгованість за газ пояснюють недофінансуванням або ж непропорційним розподілом кошторисних призначень. Установам-неплатникам «Волиньгаз збут» надсилає повідомлення про припинення газопостачання, адже відповідно до чинного законодавства, постачальник має право припинити газопостачання, в разі проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків, а також подавати матеріали до суду і стягувати заборгованість в судовому порядку.

«Несвоєчасна оплата за спожитий енергоресурс наносить значні матеріальні збитки нашій компанії. Через затримку оплат «Волиньгаз збут» не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахуватись за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ та організацій з власником ресурсу газу, що також призводить до стягнення штрафних санкцій відповідно до укладених договорів. Окрім того, це ставить під загрозу стабільне газопостачання Волині», - зазначив директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Загальний рівень оплати за газ в бюджетній сфері на Волині становить майже 93% від спожитого енергоносія.