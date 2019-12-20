Частину Попаснянського водоканалу знеструмили через борги за електрику



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Відключення змогли зробити таким чином, що підконтрольна частина Луганської області залишилася з водою

Енергопостачальна компанія «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) у четвер знеструмила частину комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал», що забезпечує водою мешканців на непідконтрольної Україні території Луганської області, за 188 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

«ЛЕО відключило «Попаснянський водоканал» від енергопостачання. Але відключення змогли зробити таким чином, що підконтрольна частина Луганської області залишилася з водою», - йдеться в повідомленні.

Компанія відзначає, що неодноразово надсилала попередження про можливе відключення через борги і зверталася до влади з приводу заборгованості водоканалу, але результатів немає.