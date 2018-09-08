На Луганщині поліцейські вилучили у місцевої мешканки гранатомет



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Знайдений гранатомет

Гранатомет зберігався у мішку

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 45-річної мешканки с. Півневе Кремінського району на Луганщині в господарчій споруді оперативники Кремінського відділу поліції виявили та вилучили мішок з гранатометом. Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

Звідки та для чого жінці смертоносний предмет доведеться з’ясувати слідству.

Вилучене спрямовано на дослідження. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Нагадаємо, у кінці серпня на Донбасі було зафіксовано руйнування через обстріл із важкого озброєння російськими окупантами житлового будинку в Зайцевому.