Частка «Газпрому» на ринку газу ЄС знижується



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Незважаючи на втрату частки ринку, загальний експорт природного газу в Європу збільшився

Частка «Газпрому» знизилася до 32% вперше з 2014-2015 років

Два найбільших постачальника природного газу в Європу, норвезький Equinor і російський «Газпром», втратили свої частки ринку вперше щонайменше за чотири роки на тлі потроєння імпорту скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє Reuters.

Імпорт СПГ в Європу підскочив на тлі нижчого, ніж очікувалося, спотового попиту з боку Азії, зокрема через що європейські ціни на газ впали до 10-річних мінімумів.

Частка СПГ серед газу, що постачається у Західну та Центральну Європу, зросла до 14% у період з жовтня 2018 року по серпень 2019 року з 5% за той же період 2017-18 років.

Частка норвезького газу знизилася до 33% з 38% - це багаторічний мінімум, показують підрахунки Refinitiv.

Частка «Газпрому» знизилася на 1%, до 32%. Але це було перше зниження з 2014-2015 рр., коли «Газпром» постраждав через низький попит на газ у Європі.

Частка СПГ зі США, який доставили в північно-західну Європу, становила 2% від загальної кількості постачань газу в регіон.

Незважаючи на втрату частки ринку, загальний експорт природного газу в Європу збільшився, оскільки регіон імпортував на 9% більше газу з жовтня по серпень порівняно з аналогічним періодом 2017-2018 років.

«Найбільша частина приросту, яку ми спостерігаємо в поточному році щодо постачань з Росії, припадає на Словаччину та Чехію - країни, які не мають прямого доступу до СПГ, і яким потрібно підготувати сховища на випадок, якщо транзит через Україну зупиниться з січня 2020 року», - сказала Марина Циганкова, аналітик ринку газу.

Нагадаємо, Польща збирається підвищити ціну Росії за транзит газу до Німеччини трубопроводом «Ямал».

Джерело: Європейська правда