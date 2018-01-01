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    Економіка та фінанси

    Чехія посилила квоти на працівників з України

    Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі — ЗМІ
    Чеський уряд погодився вдвічі збільшити квоти на прийом працівників з України - до 19,600 в рік, щоб допомогти місцевим фірмам, які заявляють про дефіцит робочої сили. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький. «За пропозицією МЗС Чехії уряд сьогодні вирішив збільшити видачу дозволів на
    • Сьогодні, 20:04
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    Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі — ЗМІ

    Чеський уряд погодився вдвічі збільшити квоти на прийом працівників з України - до 19,600 в рік, щоб допомогти місцевим фірмам, які заявляють про дефіцит робочої сили.

    Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький.

    «За пропозицією МЗС Чехії уряд сьогодні вирішив збільшити видачу дозволів на роботу для працівників з України з 9 600 до 19 600 на рік», — написав він, зазначивши, що це реакція уряду на проблеми роботодавців щодо браку робочої сили.

    За його словами, план уряду буде також застосовуватися в меншій мірі для працівників з Монголії та Філіппін.

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    Агентство Reuters зазначає, що рішення про збільшення квоти на доступ до чеського ринку праці з 9,600 в минулому році (з 3,800 ще раніше) — контрастує з ворожістю стосовно шукачів притулку, переважно з мусульманських країн, яких багато чехів вважають загрозою безпеці.

    Повідомляється, що Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі — 2,3% згідно із методологією Євростату. Однак місцеві компанії вважають дефіцит робочої сили найбільшою перешкодою.

    Раніше повідомлялося, що Чехія депортувала понад тисячу українців з польськими дозволами на роботу.

    Джерело: Європейська правда

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