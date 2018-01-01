Чехія посилила квоти на працівників з України

Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі — ЗМІ

Чеський уряд погодився вдвічі збільшити квоти на прийом працівників з України - до 19,600 в рік, щоб допомогти місцевим фірмам, які заявляють про дефіцит робочої сили. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький. «За пропозицією МЗС Чехії уряд сьогодні вирішив збільшити видачу дозволів на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі — ЗМІ

Чеський уряд погодився вдвічі збільшити квоти на прийом працівників з України - до 19,600 в рік, щоб допомогти місцевим фірмам, які заявляють про дефіцит робочої сили.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький.

«За пропозицією МЗС Чехії уряд сьогодні вирішив збільшити видачу дозволів на роботу для працівників з України з 9 600 до 19 600 на рік», — написав він, зазначивши, що це реакція уряду на проблеми роботодавців щодо браку робочої сили.

За його словами, план уряду буде також застосовуватися в меншій мірі для працівників з Монголії та Філіппін.

Агентство Reuters зазначає, що рішення про збільшення квоти на доступ до чеського ринку праці з 9,600 в минулому році (з 3,800 ще раніше) — контрастує з ворожістю стосовно шукачів притулку, переважно з мусульманських країн, яких багато чехів вважають загрозою безпеці.

Повідомляється, що Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі — 2,3% згідно із методологією Євростату. Однак місцеві компанії вважають дефіцит робочої сили найбільшою перешкодою.

Раніше повідомлялося, що Чехія депортувала понад тисячу українців з польськими дозволами на роботу.

Джерело: Європейська правда