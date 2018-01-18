Чехія депортувала понад тисячу українців з польськими дозволами на роботу
- Вчора, 23:28
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Розсилка
Процедура працевлаштування українців в Чехії триває в деяких випадках 5-6 місяцівМинулого року Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали у країні з польськими дозволами на роботу.
Про це у інтерв’ю «Європейській правді» розповів посол України у Чехії Євген Перебийніс.
«Йдеться переважно про так звану м’яку депортацію. Тобто їх не хапають і вивозять, а просто ставлять у паспорт штамп, на підставі якого вони мають до певного числа залишити територію Чехії», – розповів посол, уточнивши, що депортованим також забороняють в’їзд до ЄС від одного до трьох років.
Перебийніс наголосив, що чеський уряд декларує бажання активніше залучати робочу силу з України. Водночас процедура працевлаштування українців є надзвичайно складною і триває в деяких випадках 5-6 місяців.
«Через це уряд критикують ті чеські підприємці, які зацікавлені отримати робочу силу з України, вони закликають спростити цю систему.
У відповідь на це чеський уряд ініціював спеціальні проекти, якими передбачено збільшення кількості дозволів на роботу саме для громадян України з 3,5 тисяч до 7 тисяч на рік», – розповів посол.