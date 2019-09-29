Через екологію у Росії виникнуть проблеми з видобутком нафти і газу, – Bloomberg



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Вплив танення вічної мерзлоти на російські арктичні розробки нафти і газу можна знизити – аналітик

Викликане глобальним потеплінням танення вічної мерзлоти становить загрозу для видувальників вуглеводнів у РФ. Це стало причинного рішення Росії приєднатися до Паризькому угодою про клімат.

Таку думку обстоює аналітик Bloomberg Джуліан Лі.

На підставі звіту Арктичної ради Програми моніторингу та оцінки Арктики (AMAP) за 2017 рік, Лі стверджує, що геологічні фундаменти в регіонах вічної мерзлоти Росії вже не можуть витримувати таке ж навантаження, як у 1980 роки. Зокрема, в період з 1980 по 2010 рік несуча здатність арктичних фундаментів знизилася більш ніж на 20%. При цьому в період з 2015 по 2025 рік на півострові Ямал прогнозується зниження несучої здатності ґрунту на 25-50%, а на півдні, де знаходиться Уренгойське родовище природного газу (друге за розмірами у світі) ґрунт може втратити 50-75% несучої здатності.

За словами Лі, з технологічної точки зору, вплив танення вічної мерзлоти на російські арктичні розробки нафти і газу можна знизити, але це ще більше збільшить вартість проектів в цій сфері.

Аналітик також стверджує, що, можливо, вже нічого не зможе допомогти уникнути значної втрати умов для збереження вічної мерзлоти. Він підкріплює це даними AMAP, згідно з якими під час скорочення викидів парникових газів, передбаченому Паризькою угодою, приповерхневі шари вічної мерзлоти вдасться лише стабілізувати на 45% нижче поточного значення. При цьому, зазначає він, бездіяльність у цій сфері призведе до більш гірших наслідків.

23 вересня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про ратифікацію Паризького угоди по клімату.

Нагадаємо, Саудівська Аравія відновила після атак колишній рівень видобутку нафти.