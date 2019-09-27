Саудівська Аравія відновила після атак колишній рівень видобутку нафти



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Саудівська Аравія відновила рівень видобутку нафти в 9,8 млн барелів на добу

У вересні Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників

Саудівська Аравія відновила рівень видобутку нафти в 9,8 млн барелів на добу. Про це у п'ятницю, 27 вересня, повідомляє Bloomberg.

Такий самий рівень видобутку був зафіксований безпосередньо перед атакою безпілотників на нафтові об'єкти компанії Saudi Aramco. Після неї показники впали до 4,1 млн барелів щодня.

За кілька днів до нальоту міністерство енергетики Саудівської Аравії говорило про плани в жовтні виробляти 9,89 млн барелів на добу.

Раніше Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

У ніч на 14 вересня підприємства Saudi Aramco піддалися атаці безпілотників. Зокрема, був атакований нафтопереробний комплекс, розташований на сході країни. Це призвело до скорочення видобутку нафти в Саудівській Аравії вдвічі - на 5,7 млн барелів на добу. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці-хусити, проте США засумнівалися в їх причетності і обвинуватили в тому, що трапилося, іранську владу. Тегеран відкидає ці звинувачення.

Пізніше у Пентагоні повідомили, що США планує перекинути до Саудівської Аравії військову техніку і близько 200 солдат.