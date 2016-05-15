Ціна вугілля мінімально впливає на комунальний рахунок, - експерт (інфографіка)

При зростанні ціни вугілля удвічі, зростання суми комунального рахунку складе близько 2% - Корольчук

На відміну від газу, ціна вугілля мінімально впливає на суму комунального рахунку українців. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише енергоексперт Юрій Корольчук, наводячи конкретні графіки та прорахунки. За його словами, при зростанні ціни на газ у 2 рази, комунальний рахунок виросте у 1,5 рази, при аналогічному зростанні ціни вугілля



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Енергоексперт Юрій Корольчук

При зростанні ціни вугілля удвічі, зростання суми комунального рахунку складе близько 2% - Корольчук

На відміну від газу, ціна вугілля мінімально впливає на суму комунального рахунку українців. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише енергоексперт Юрій Корольчук, наводячи конкретні графіки та прорахунки.

За його словами, при зростанні ціни на газ у 2 рази, комунальний рахунок виросте у 1,5 рази, при аналогічному зростанні ціни вугілля удвічі, зростання суми комунального рахунку складе близько 2%.

«Нижче цікаві дані про те, що насправді впливає на комунальну платіжку. А то всі більше лякають вугіллям, а насправді слід було би лякати газом. Відразу скажу «мораль»: зростання ціни на газ в 2 рази – привело би до зростання рахунку комунальних тарифів у 1,5 рази, а зростання вартості вугілля у 2 рази – привело би до зростання комунального рахунку лише на 2,2%. Розрахунок базується на середньостатистичній київській родині із трьох осіб, які мешкають у 2-кімнатній квартирі», - пише експерт.

Як наголошує експерт, причиною цього є той факт, що, по-перше, не вся електроенергія виробляється з вугілля, по-друге, у структурі тарифу на найбільш «дорогі» комунальні послуги, найбільший відсоток вартості складає саме газ, а не електроенергія. «В опаленні і гарячій воді – по 60% вартості тарифу – це природний газ. Візьмемо платіжку на суму 2746 грн. З них 1839 грн – тепло (природний газ для виробництва), 422 – гаряча вода, 258 – електроенергія, 158 – холодна вода, 69 – газ. Якщо ціна на газ зросте удвічі, то сума у платіжці зросте більш ніж на 50% і становитиме 4223 грн», - каже він.

Тому експерт пропонує «вникати у структуру тарифу та розділяти категорії «газ-вугілля», аби не бути введеним в оману.

Нагадаємо, у 2016 році на вимогу західних партнерів України запровадила формульне ціноутворення на енергоресурси з прив'язкою до міжнародних індексів - «Дюссельдорф +» для газу і «Роттредам +» для вугілля. Обидві методики встановлюють ціну на енергоресурси за такими формулами: середня за 12 місяців ціна енергоресурсу на міжнародних хабах (NCG і API2) + доставка в Україну.

Діюча методологія розрахунку ОРЦ ( «Роттердам +») не впливає на тарифи для населення. Вони встановлені окремою постановою НКРЕКУ, затвердженої 26 лютого 2015 року №220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню».

Згідно з даними експертів аналітичної платформи VoxUkraine, створеної професором Піттсбурзького університету Тимофієм Миловановим, в Україні для населення зберігаються найнижчі тарифи на електроенергію в Європі.