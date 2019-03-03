Ціни на більшість овочів «борщового набору» опустились нижче рівня минулого року



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Ситуація зі здешевленням овочів «борщового набору» спостерігається на початку весни

На початку березня, на ринку овочів «борщового набору» склалась доволі неочікувана для більшості продавців ситуація. Як мінімум три з п’яти овочевих позицій українського «борщу», станом на 1 березня, пропонуються на ринку дешевше, ніж на початку весни 2018 року. Мова, перед усім, йде про картоплю, моркву та буряк. Про це інформує «Інфо-Шувар».

Дорожче минулого року сьогодні тільки цибуля та білоголова капуста, при цьому, зростання ціни продовжується тільки по капусті, тоді як ціни на цибулю теж поступово знижуються під тиском збільшення обсягів імпорту на ринку.

«Більша частина сезону «борщового набору» урожаю 2018 року вже позаду, лишилось приблизно 14-15 тижнів. Але вже в лютому ми помітили, що ситуація на ринку розвивається за сценарієм, який суттєво відрізняється від сценарію попереднього року. Так, якщо в кінці зими 2018 року більшість овочевих позицій «борщу» тільки почали дорожчати, то в цьому сезоні ціни на них навпаки почали знижуватись. З середини лютого суттєве просідання ціни було зафіксоване по картоплі, буряку, моркві і цибулі, при цьому, в останній тиждень зими картопля та коренеплоди вже коштували дешевше, ніж рік тому. Винятком залишається тільки капуста, попри рекордно високі ціни, вона продовжує дорожчати. Ціни на цибулю після суттєвого падіння в другій половині лютого продовжують потрохи просідати, хоча сьогодні цибуля в Україні все ще значно дорожча ніж рік тому»,- розповідає експерт Тетяна Гетьман.

За даними моніторингу «Інфо-Шувар», сьогодні на майданчику для торгівлі з автомобілів найбільшого в західному регіоні гуртового ринку «Шувар» (Львів). Капуста пропонується по 11,5-13 грн/кг (0,38-0,43 EUR/кг), це майже в 2 рази більше , порівняно із початком березня 2018 року. Ціни на цибулю становлять 10-12,5 грн/кг (0,32-0,41 EUR/кг), тобто в 2,5 рази дорожче, ніж рік тому, але пропозиція імпортної цибулі на ринку продовжує зростати, створюючи додатковий тиск на ціни.

Ціни на моркву за останній тиждень зими просіли на 6% досягнувши рівня 5-10 грн/кг (0,16-0,33 EUR/кг). Рік тому морква коштувала 8-9 грн/кг (0,2-0,3 EUR/кг) . Ціни на буряк сьогодні становлять 4-9,5 грн/кг (0,13-0,31 EUR/кг), а це на 15% дешевше, ніж рік тому. Картопля за останній тиждень лютого подешевшала майже на 20%, сьогоді її вартість становить 3-6 грн/кг (0,09-0,2 EUR/кг) і це вже на 20% дешевше, ніж на початку березня 2018 року.