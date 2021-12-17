Цього року «Хмельницькгаз» встановив 40 газорегуляторних пунктів шафового типу RGC Production

газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК

«Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК

Вартість нового обладнання та монтажних робіт складає близько 7 млн грн

У поточному 2021 році «Хмельницькгаз» встановив 40 нових газорегуляторних пункти шафового типу (ШГРП). Це вкрай необхідне сучасне інноваційне обладнання Львівського заводу-виробника RGC Production встановлене замість зношених пунктів, що давно вичерпали свій термін експлуатації.

Саме оновлення цього обладнання є вкрай важливим для безперебійної та безпечної доставки газу споживачам Хмельниччини. Адже ШГРП RGC Production забезпечують коректну та безпечну роботу газових приладів. Крім того, спеціальні фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед його подачею споживачам.

«Нашими фахівцями цілодобово експлуатується близько 1750 ШГРП, аби споживачі цілодобово стабільно та безпечно мали газ, – інформує технічний директор АТ «Хмельницькгаз» Дмитро Дідич. – Однак, наразі 804 ШГРП відпрацювали термін експлуатації, тому пріоритет Плану розвитку – негайна заміна газорегулюючого обладнання. Відтак, до кінця року встановимо ще 3 нові пункти».

Відповідно до Плану розвитку газорозподільної компанії, найбільше ШГРП замінено у містах Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, а також Старосинявському, Полонському та Городоцькому районах, які були газифіковані у 60-х роках ХХ століття. Нові ШГРП дозволять здійснювати безперебійну та безпечну доставку блакитного палива до близько 420 тис. клієнтів компанії.

Вартість нового обладнання та монтажних робіт складає близько 7 млн грн. Відповідно до чинного законодавства, дані роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу. Тому лише вчасна оплата споживачами послуг доставки газу забезпечує вчасне проведення редизайну газових мереж та є інвестицією у власну безпеку.

Наразі ШГРП українського виробника RGC Production – одні з найкращих, адже мають багатоступеневий захист, доступні та зручні в обслуговуванні. Крім того, забезпечують коректну та безпечну роботу газових приладів, що розраховані на споживання природного газу низького тиску.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.