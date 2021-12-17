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    Економіка та фінанси

    Газ для населення подорожчає в рази? Керівник «Нафтогазу» зробив сумний прогноз

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    На думку голови правління &laquo;Нафтогазу&raquo;, уникнути суттєвого підвищення ціни на газ для населення не вийде - Газ для населення подорожчає в рази? Керівник «Нафтогазу» зробив сумний прогноз
    На думку голови правління «Нафтогазу», уникнути суттєвого підвищення ціни на газ для населення не вийде
    фото: скріншот з вдео

    Ринкова вартість газу значно перевищує поточну ціну для населення

    В Україні вартість газу для населення суттєво зросте, оскільки НАК «Нафтогаз» не зможе довго покривати різницю між ринковою та роздрібною цінами на газ для населення. Про це в ефірі токшоу «Право на владу» заявив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

    Керівник українського газового монополіста нагадав, що упродовж останнього року ціни на «блакитне паливо» у Європі зросли всемеро. При цьому українці наразі сплачують за газ значно менше.

    «На газ роздрібна ціна становить 8 грн, при тому, що ринкова – 45 грн (за кубометр газу – «Главком»). І різниця, яку де-факто заощаджують українські споживачі – це все ресурс «Нафтогазу», – пояснив Вітренко.

    Глава правління «Нафтогазу» наголосив, що 7,42 грн та 45 грн – це колосальна різниця. За його словами, йдеться про десятки мільярдів гривень лише у поточному опалювальному сезоні.

    «Нафтогаз» за таких високих цін не зможе довго покривати різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: як з депутатами, які де-факто голосують за бюджет, визначають джерела та використання коштів, так і з споживачами – з українцями», – підсусмував Вітренко.

    Також голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів про найгірший сценарій проходження Україною опалювального сезону.

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    Теги: газ Нафтогаз України бюджет ціни Юрій Вітренко
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    Газ для населення подорожчає в рази? Керівник «Нафтогазу» зробив сумний прогноз