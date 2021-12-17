Шмигаль заспокоює: газу вистачить

Глава уряду каже, що стосовно вугілля «баланс позитивний»

Запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, із вугіллям на сьогодні також «баланс позитивний».

«Що стосується наявності вугілля, на сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн тонн на місяць, з вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена. Що стосується запасів газу, їх абсолютно вистачає, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. Всі необхідні рішення для того, щоб забезпечити стабільність енергосистеми урядом приймаються в оперативному порядку», – відповів Шмигаль на вимогу прокоментувати лист СБУ на його ім'я з попередженням про кризу в енергетиці, зокрема, з вугіллям.

Зазначимо, за даними ЗМІ, напередодні СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.

На годині запитань до уряду Шмигаль також зазначив, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, в Україні «виконується меморандум із місцевою владою щодо тарифів».

«До завершення опалювального сезону тарифи на газ, на тепло електроенергію не змінюватимуться», – додав прем'єр.

СБУ у свою чергу наводить приклади ТЕС та ТЕЦ, які є природними монополістами і мають критичне значення для тепло- та електропостачання споживачів.

Серед таких об’єктів:

Слов’янська ТЕС («Донбасобленерго»), забезпечує місто Миколаївка Донецької області, зупинка ТЕС зумовить відключення 14 тисяч споживачів;

Луганська ТЕС (ДТЕК Ріната Ахметова), є одним із основних джерел теплоенергії у Луганській області;

Чернігівська ТЕЦ, забезпечує 40% мешканців Чернігова, зокрема – об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи тощо);

Дарницька ТЕЦ («Євро-Реконструкція»), постачає тепло киянам Дніпровського та Дарницького районів, працює на газі, запаси вугілля відсутні.

З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася.

Напередодні в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США.

Також відомо, що весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+».

Заазначимо, що Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ.

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