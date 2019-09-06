Данилюк розкрив позицію влади щодо продажу «Мотор Січі»



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Секретар РНБО обговорював питання щодо «Мотор Січі» із радником Трампа з нацбезпеки Джоном Болтоном

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк прокоментував позицію влади щодо оборонної компанії «Мотор Січ» і обговорення цього питання із радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Так, дійсно, ми це обговорювали… Я теж згоден, що Україна... Ну, позиція Джона Болтона, що Україна має дотримуватися своїх інтересів. І саме з такої точки зору ми і формуємо свою позицію», – заявив Данилюк.

На запитання про ймовірний продаж акцій «Мотор Січі» компанії з Китаю секретар РНБО відповів: «Все з точки національних інтересів».

Нагадаємо, раніше директор із зв'язків з громадськістю ВАТ «Мотор Січ» Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій заводу «Мотор Січ».

27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув з візитом до Києва.

Напередодні його візиту видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані з адміністрації президента США, повідомляло, що Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії «Мотор-Січ» китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.