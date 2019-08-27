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    До Києва прибув радник Трампа

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    Джон Болтон 27 серпня прилетів в Україну&nbsp; - До Києва прибув радник Трампа
    Джон Болтон 27 серпня прилетів в Україну 

    Болтон сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями

    Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув з візитом до Києва, він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями. Про це повідомило посольство США в Україні у своєму мікроблозі у Twitter.

    «Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями», - вказали в американському диппредставництві.

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    Напередодні Болтон заявив, що з нетерпінням чекає на зустрічі з партнерами у Києві, відзначивши, що США підтримують зусилля та бачення президента України Володимира Зеленського щодо реформ задля створення сильнішої та заможнішої України.

    Крім того, США очікують від Зеленського формування нового уряду і реалізації задекларованих намірів.

    Також, як стало відомо напередодні, у Білому домі ще не визначили дату зустрічі Трампа із Зеленським.

     

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