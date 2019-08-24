На «Мотор Січі» повідомили, що китайські компанії вже купили акції заводу



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«Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде - ми не знаємо», - заявив представник ВАТ «Мотор Січ»

Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій заводу «Мотор Січ».

Про це 24 серпня повідомляє Громадське з посиланням на інформацію директора із зв'язків з громадськістю ВАТ «Мотор Січ» Анатолія Малиша.

Як відомо, газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва наступного тижня, аби переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

У свою чергу Малиш заявив: «Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде - ми не знаємо».

Він не підтвердив інформацію The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії «Beijing Skyrizon Aviation». «У мене такої інформації немає», - сказав Малиш.

Нагадаємо, у липні АМКУ відкрив справу щодо набуття спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» та офшорною компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), що пов’язана з Китаєм та фігурувала у справі СБУ про диверсію.