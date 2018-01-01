Данилюк розповів, коли продадуть Приватбанк

Націоналізований Приватбанк планують продати протягом п‘яти років

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що за планом, Приватбанк продадуть протягом п‘яти років, передає видання «Українські новини». Це зазначено у Стратегії управління державними банками, яка вже готова і скоро буде затверджена Кабінетом міністрів. «Вона передбачає передачу Приватбанку повністю в приватний



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Націоналізований Приватбанк планують продати протягом п‘яти років

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що за планом, Приватбанк продадуть протягом п‘яти років, передає видання «Українські новини».

Це зазначено у Стратегії управління державними банками, яка вже готова і скоро буде затверджена Кабінетом міністрів.

«Вона передбачає передачу Приватбанку повністю в приватний сектор протягом 5 років», - заявив міністр.

Він відмітив, що ціна продажу банку буде залежати від ситуації, яка буде на ринку на момент продажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України видав рефінансування націоналізованому «ПриватБанку» на 2,3 мільярда гривень.

Пізніше стало відомо, що за підсумками минулого року збиток ПриватБанку становив 22,966 млрд гривень.