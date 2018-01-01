Приватбанк отримав від Нацбанку ще 2,3 млрд грн

Націоналізованому банку потрібно ще більше грошей

Національний банк України видав рефінансування націоналізованому «ПриватБанку» на 2,3 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті НБУ. Відмічається, що кредит виданий 10 січня під заставу державних облігацій України. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2018 році націоналізований Приватбанк планує скоротити мережу відділень з



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Націоналізованому банку потрібно ще більше грошей

Національний банк України видав рефінансування націоналізованому «ПриватБанку» на 2,3 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Відмічається, що кредит виданий 10 січня під заставу державних облігацій України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2018 році націоналізований Приватбанк планує скоротити мережу відділень з 2213 до 2061.

Як повідомлялося, журналісти Reuters провели розслідування і з’ясували, що компанії Коломойського та Боголюбова у 2014-му вивели з Приватбанку в офшори $1,7 млрд.

Як повідомляв «Главком», компанія Kroll обнародувала результати незалежного розслідування, які підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.

Ознайомитись із результатами розслідування також можна у презентації.

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