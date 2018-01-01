Збиток Приватбанку сягнув 23 млрд грн
- Сьогодні, 17:15
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Націоналізований Приватбанк приносить все більше збитків
За підсумками минулого року збиток ПриватБанку становив 22,966 млрд гривень. Про це повідомляється у звіті фінансової установи на сайті Національного банку України (НБУ).
Як повідомляється, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років ПриватБанку становив 176,029 млрд грн, капітал - 25,608 млрд гривень.
У Нацбанку відмітили, що інші державні банки закінчили 2017 рік у плюсі. Так, Ощадбанк отримав 558,5 млн грн прибутку, Укргазбанк - 623,8 млн грн, Укрексімбанк - 929,4 млн гривень.
Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що Національний банк України видав рефінансування націоналізованому «ПриватБанку» на 2,3 мільярда гривень.