Збиток Приватбанку сягнув 23 млрд грн

Націоналізований Приватбанк приносить все більше збитків

За підсумками минулого року збиток ПриватБанку становив 22,966 млрд гривень. Про це повідомляється у звіті фінансової установи на сайті Національного банку України (НБУ). Як повідомляється, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років ПриватБанку становив 176,029 млрд грн, капітал - 25,608 млрд гривень. У Нацбанку відмітили, що



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Націоналізований Приватбанк приносить все більше збитків

За підсумками минулого року збиток ПриватБанку становив 22,966 млрд гривень. Про це повідомляється у звіті фінансової установи на сайті Національного банку України (НБУ).

Як повідомляється, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років ПриватБанку становив 176,029 млрд грн, капітал - 25,608 млрд гривень.

У Нацбанку відмітили, що інші державні банки закінчили 2017 рік у плюсі. Так, Ощадбанк отримав 558,5 млн грн прибутку, Укргазбанк - 623,8 млн грн, Укрексімбанк - 929,4 млн гривень.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що Національний банк України видав рефінансування націоналізованому «ПриватБанку» на 2,3 мільярда гривень.