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    Економіка та фінанси

    Збиток Приватбанку сягнув 23 млрд грн

    Націоналізований Приватбанк приносить все більше збитків
    За підсумками минулого року збиток ПриватБанку становив 22,966 млрд гривень. Про це повідомляється у звіті фінансової установи на сайті Національного банку України (НБУ). Як повідомляється, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років ПриватБанку становив 176,029 млрд грн, капітал - 25,608 млрд гривень. У Нацбанку відмітили, що
    • Сьогодні, 17:15
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    Націоналізований Приватбанк приносить все більше збитків

    За підсумками минулого року збиток ПриватБанку становив 22,966 млрд гривень. Про це повідомляється у звіті фінансової установи на сайті Національного банку України (НБУ).

    Як повідомляється, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років ПриватБанку становив 176,029 млрд грн, капітал - 25,608 млрд гривень.

    У Нацбанку відмітили, що інші державні банки закінчили 2017 рік у плюсі. Так, Ощадбанк отримав 558,5 млн грн прибутку, Укргазбанк - 623,8 млн грн, Укрексімбанк - 929,4 млн гривень.

    Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що Національний банк України видав рефінансування націоналізованому «ПриватБанку» на 2,3 мільярда гривень.

    Національний банк банки гроші Приватбанк фінанси
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