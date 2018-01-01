Данилюк з групою експертів МВФ обговорили реалізацію програми Фонду

Група експертів МВФ працюватиме у Києві у період з 12 по 16 лютого

Міністр фінансів України Олександр Данилюк зустрівся з групою експертів Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, які працюватимуть в Києві до 16 лютого. Про це повідомляє сайт Мінфіну. «12 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова та заступник міністра з питань



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Олександр Данилюк

Група експертів МВФ працюватиме у Києві у період з 12 по 16 лютого

Міністр фінансів України Олександр Данилюк зустрівся з групою експертів Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, які працюватимуть в Києві до 16 лютого.

Про це повідомляє сайт Мінфіну.

«12 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова та заступник міністра з питань європейської інтеграції Юрій Буца зустрілися з групою експертів Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі обговорили питання подальшої імплементації програми МВФ, реформу ДФС та впровадження корпоративного управління в державних банках.

«Для нас цей візит групи експертів МВФ є особливо важливим. Адже зараз саме той час, коли ми можемо використати можливість для того, щоб Україна могла просунутися далі у співпраці з Фондом та успішно виконати свої зобов’язання згідно з програмою» – зазначив Данилюк.

За інформацією Мінфіну, група експертів МВФ працюватиме у Києві у період з 12 по 16 лютого. В рамках візиту заплановано проведення технічних обговорень з української стороною.

Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що очікує на транш від МВФ до квітня.

Зазначимо, до цього міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна сподівається отримати черговий транш від МВФ у травні 2018 року.

Тим часом у Нацбанку зауважили, що цього року розраховують отримати від МВФ близько $2 млрд.