Україна сподівається отримати транш МВФ у травні

Серед основних умов надання траншу глава Мінфіну назвав прийняття закону про антикорупційне суді і призначення голови Національного банку

Україна планує до травня 2018 року виконати всі зобов'язання в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду, що дозволить їй отримати черговий транш кредиту. [READ_MORE] Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає «Інтерфакс-Україна». «Я сподіваюся, що до травня, а може і



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Міністр фінансів України Олександр Данилюк виступив у Давосі

Серед основних умов надання траншу глава Мінфіну назвав прийняття закону про антикорупційне суді і призначення голови Національного банку

Україна планує до травня 2018 року виконати всі зобов'язання в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду, що дозволить їй отримати черговий транш кредиту.

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я сподіваюся, що до травня, а може і раніше, умови будуть виконані», - сказав Данилюк в кулуарах Українського сніданку в швейцарському Давосі.

Серед основних умов глава Мінфіну назвав прийняття закону про антикорупційне суді і призначення голови Національного банку.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму «стенд-бай» на «механізм розширеного фінансування» в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.