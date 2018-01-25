«Схрещую пальці»: Порошенко розповів, коли очікує на новий транш МВФ

За словами президента, Україна вже виконала 80% своїх зобов'язань перед МВФ

Президент України Петро Порошенко очікує черговий транш МВФ в квітні. За його словами глави держави, Україна вже виконала 80% своїх зобов'язань. Про це президент України розповів в інтерв'ю Bloomberg у Давосі. «Ймовірно, «схрещую пальці» до квітня у нас буде місія і матимемо наступний транш», - сказав Порошенко.



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Петро Порошенко

За словами президента, Україна вже виконала 80% своїх зобов'язань перед МВФ

Президент України Петро Порошенко очікує черговий транш МВФ в квітні. За його словами глави держави, Україна вже виконала 80% своїх зобов'язань.

Про це президент України розповів в інтерв'ю Bloomberg у Давосі.

«Ймовірно, «схрещую пальці» до квітня у нас буде місія і матимемо наступний транш», - сказав Порошенко.

«Ми, мій уряд і мій народ, готові продовжувати співпрацю з МВФ», - додав він.

Напередодні міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що Україна планує до травня 2018 року виконати всі зобов'язання в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду, що дозволить їй отримати черговий транш кредит.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму «стенд-бай» на «механізм розширеного фінансування» в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.