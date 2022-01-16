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    Економіка та фінанси

    Данія виділить Україні 22 млн євро: на що підуть гроші

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    Данія виділить Україні 22 млн євро на подолання наслідків конфлікту на Донбасі - Данія виділить Україні 22 млн євро: на що підуть гроші
    Данія виділить Україні 22 млн євро на подолання наслідків конфлікту на Донбасі
    фото: Depositphotos

    Данія збільшить внесок у навчання солдатів і командирів збройних сил України

    Уряд Данії вирішив виділити 22 млн євро Україні для «зміцнення її здатності долати серйозні наслідки поточного конфлікту на сході». Про це повідомляє данське МЗС.

    «Підтримка є новою фазою датської програми миру та стабілізації для України на період з 2022 по 2025 роки», – розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

    У повідомленні уточнюється, що 10,75 млн євро виділив саме МЗС, 11,3 млн євро – міністерство оборони.

    У МЗС додали, що Данія збільшить внесок у навчання солдатів і командирів збройних сил України, включаючи «приведення українського військового персоналу у відповідність до стандартів НАТО».

    До слова, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод здійснить дводенний візит в Україну 15-16 січня.

    Вказано, що данський міністр прибуде до країни на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

    Сторони обговорять подальшу консолідацію міжнародної підтримки України у протидії російській агресії, кроки щодо збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України.

    Теги: МЗС Данія навчання
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    Данія виділить Україні 22 млн євро: на що підуть гроші