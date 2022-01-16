Данія виділить Україні 22 млн євро: на що підуть гроші

Данія виділить Україні 22 млн євро на подолання наслідків конфлікту на Донбасі

Данія збільшить внесок у навчання солдатів і командирів збройних сил України

Уряд Данії вирішив виділити 22 млн євро Україні для «зміцнення її здатності долати серйозні наслідки поточного конфлікту на сході». Про це повідомляє данське МЗС.

«Підтримка є новою фазою датської програми миру та стабілізації для України на період з 2022 по 2025 роки», – розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

У повідомленні уточнюється, що 10,75 млн євро виділив саме МЗС, 11,3 млн євро – міністерство оборони.

У МЗС додали, що Данія збільшить внесок у навчання солдатів і командирів збройних сил України, включаючи «приведення українського військового персоналу у відповідність до стандартів НАТО».

До слова, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод здійснить дводенний візит в Україну 15-16 січня.

Вказано, що данський міністр прибуде до країни на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Сторони обговорять подальшу консолідацію міжнародної підтримки України у протидії російській агресії, кроки щодо збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України.