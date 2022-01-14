Глава МЗС Данії на два дні приїде до України: програма візиту

Данський міністр прибуде до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод здійснить дводенний візит в Україну 15-16 січня. Про це повідомляє МЗС України.

Вказано, що данський міністр прибуде до країни на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Візит Йеппе Кофода має на меті підтвердити підтримку нашої держави з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Сторони обговорять подальшу консолідацію міжнародної підтримки України у протидії російській агресії, кроки щодо збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України.

У неділю, 16 січня, Кофод відвідає лінію розмежування у зоні проведення операції Об'єднаних сил, де особисто ознайомиться із актуальною ситуацією на Донбасі.

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Згодом Україна та Азербайджан підписали низку угод після зустрічі президентів.