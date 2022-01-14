  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Глава МЗС Данії на два дні приїде до України: програма візиту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Йеппе Кофод, зокрема, відвідає лінію розмежування у зоні проведення операції Об'єднаних сил - Глава МЗС Данії на два дні приїде до України: програма візиту

    Йеппе Кофод, зокрема, відвідає лінію розмежування у зоні проведення операції Об'єднаних сил

    фото з відкритих джерел

    Данський міністр прибуде до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

    Міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод здійснить дводенний візит в Україну 15-16 січня. Про це повідомляє МЗС України.

    Вказано, що данський міністр прибуде до країни на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

    «Візит Йеппе Кофода має на меті підтвердити підтримку нашої держави з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

    Сторони обговорять подальшу консолідацію міжнародної підтримки України у протидії російській агресії, кроки щодо збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України.

    У неділю, 16 січня, Кофод відвідає лінію розмежування у зоні проведення операції Об'єднаних сил, де особисто ознайомиться із актуальною ситуацією на Донбасі.

    Зазначимо, сьогодні королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео). Урочисті заходи відбулися у вузькому форматі через пандемію.

    Повномасштабне святкування 50-річчя Маргрете ІІ на троні відбудеться 10-11 серпня. Плануються масові частування та вихід королеви до громадян.

    До слова, 14 січня президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибув до України з робочим візитом.

    Згодом Україна та Азербайджан підписали низку угод після зустрічі президентів.

    Теги: МЗС Донбас дипломатія міністр Данія політика Україна Операція Об’єднаних сил Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Глава МЗС Данії на два дні приїде до України: програма візиту