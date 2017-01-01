Державна реєстрація договорів оренди землі відтепер доступна онлайн

Сервіс дає можливість без черг, контактів з чиновниками і зайвих витрат часу подати заяву за кілька хвилин

Міністерство юстиції, Міністерство аграрної політики та продовольства, Державне агентство з питань електронного урядування та Фонд Східна Європа презентували нову електронну послугу з реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення у режимі онлайн. Про це йдеться на сайті МАПП. Перший заступник Міністра юстиції Наталія



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Сервіс дає можливість без черг, контактів з чиновниками і зайвих витрат часу подати заяву за кілька хвилин

Міністерство юстиції, Міністерство аграрної політики та продовольства, Державне агентство з питань електронного урядування та Фонд Східна Європа презентували нову електронну послугу з реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення у режимі онлайн. Про це йдеться на сайті МАПП.

Перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька зазначила, що даний сервіс дасть можливість без черг, без контакту з чиновниками і зайвих витрат часу подати заяву на реєстрацію договору оренди усього за кілька хвилин. Це дійсно європейська якість послуг.

«Для того, щоб зареєструвати підписаний контракт, достатньо завантажити сканкопію угоди про оренду землі сільськогосподарського призначення та підписати ці дані власним електронним цифровим підписом», - додала заступниця Міністра.

Вона звернула окрему увагу на те, що під час реєстрації договору відбуватиметься онлайн-обмін інформацією із базою даних Держгеокадастру, що дасть можливість перевіряти наявність відповідної земельної ділянки у базі ДЗК.

Щороку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється понад 10 млн заяв. До 20% з них, тобто орієнтовно 2 млн заяв – це саме заяви на реєстрацію інших речових прав, пов’язаних з землею. Але попит на цю послугу перевищує кількість реєстрацій, що пов’язано з імплементацією наприкінці 2016 року положень так званого «антирейдерського» закону.

«Ця електронна послуга за своїм антикорупційним, антирейдерським ефектом та соціальною спрямованістю є повноцінною складовою Осені реформ», — зазначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

За словами заступниці Міністра юстиції, реєстрація договорів на оренду землі захищає орендатора від ризику того, що ділянку в нього можуть відібрати або передати в оренду комусь іншому вже на стадії збору врожаю: «Таким чином ми забезпечимо зменшення ризику шахрайства при поданні заяви, яке могло б призвести до рейдерського захоплення ділянки. Електронні послуги роблять взаємодію громадянина і бізнесмена з державою прозорою та зручною».

Ініціатива реалізується за підтримки Швейцарсько-української програми «Електроне урядування задля підзвітності влади та участі громади», що виконується Фондом Східна Європа.

Електронна послуга Державної реєстрації договорів оренди землі вже доступна через веб-портал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua.