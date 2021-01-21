Державне стимулювання газовидобутку допоможе залучити додатково понад 100 млрд грн інвестицій, – експерт

За розрахунками ДТЕК Нафтогаз, рентабельність розробки газу щільних порід може забезпечити рента на рівні 1,25%

Один зі шляхів нарощення видобутку газу в Україні – розробка газу щільних порід на діючих родовищах. За оцінками експертів, у разі впровадження стимулюючих умов для розробки таких покладів додатковий видобуток газу становитиме щонайменше 47 млрд куб. м, а інвестиції у галузь – понад 100 млрд грн. Крім того, держава отримає понад 35 млрд грн податків – повідомляє спеціалізоване нафтогазове видання Expro.

Поклади газу щільних порід діючих родовищ характеризуються складною геологічною будовою, тому їх розробка не ведеться традиційними технологіями, а потребує використання найбільш сучасних рішень. Наразі реалізація таких проєктів не є рентабельною, однак, за відповідного фіскального стимулювання з боку держави, може стати важливим рушієм у нарощенні видобутку власного газу.

За розрахунками ДТЕК Нафтогаз, рентабельність розробки газу щільних порід може забезпечити рента на рівні 1,25% – аналогічно до ставки ренти на видобуток природного газу, що встановлена для угод про розподіл продукції, та податкові канікули на два роки. За словами юристів, також важливо закріпити визначення такого газу на законодавчому рівні, визначити критерії, за якими корисні копалини можуть бути віднесені до газу щільних порід, розробити і затвердити інструкцію Державної комісії по запасах корисних копалин щодо обрахування таких запасів та встановити чіткий перелік документів для підтвердження базового та додаткового обсягу видобутку на родовищі за рахунок газу щільних порід.

Менеджер з регуляторної політики ДТЕК Нафтогаз Юлія Боржемська зазначає, що розробка газу щільних порід є перспективним напрямом для нарощування видобутку: «За умови належного державного стимулювання, розробка щільних пісковиків може стати успішним кейсом для всієї нафтогазової галузі та реальним проривом України на шляху до енергонезалежності».