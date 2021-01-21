Шмигаль розчаровує інвесторів через боргову кризу в «зеленій» енергетиці, – експерт

«Меморандум про порозуміння між урядом і інвесторами в галузь ВДЕ від влади підписав саме прем’єр Денис Шмигаль»

Іноземні інвестори розчаровані бездіяльністю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо невиконання зобов’язань держави з погашення заборгованості перед виробниками «зеленої» енергії та загрозою розтрати вже виділених коштів, а не виплати їх інвесторам в «зелену» генерацію.

Про це заявив співзасновник та керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

За його словами, інвестори, які розвивають «зелену» енергетику в Україні, дуже розчаровані позицією глави уряду, який не виконує взяті зобов’язання щодо погашення боргів «зеленій» генерації.

Він нагадав, що Меморандум про порозуміння між урядом і інвесторами в галузь ВДЕ від влади підписав саме прем’єр Денис Шмигаль, проте зараз він відмовився від повного погашення боргів перед виробниками «зеленої» енергії – і готовий заплатити лише 50% від передбаченої суми.

«Ця позиція прем’єр-міністра викликала велике розчарування, велике занепокоєння і, безперечно, багато іронічних посмішок. Знову, як завжди, Україна безнадійна в плані здатності її політичного істеблішменту витримувати домовленості, дотримуватися законодавства і бути прогнозованим і надійним партнером», – сказав Євтушенко.

Він також звернув увагу, що на Нацкомісію, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) здійснюється тиск з боку рейдерів, щоб незаконно перерозподілити кошти, які першочергово призначені для виплати боргів перед «зеленими» інвесторами.

«Документ називався настанова. Юридична природа цього документу незрозуміла, такого терміну в українському праві не існує. Це є, на наш погляд, свідченням великого політичного тиску, який чиниться на НКРЕКП. Тиск чинить одна олігархічна група, яка фактично рейдерить на сьогоднішній день українську енергетику, і її представництво в парламенті, в комітеті з енергетики в особі його голови. Також тиск чиниться із ще більш високих кабінетів держави», – вважає Євтушенко.

За його словами, НКРЕКП не має права згідно Господарського кодексу втручатися в діяльність господарюючих суб’єктів і видання настанови ДП «Гарантований покупець» щодо спрямування кредитних коштів на погашення заборгованості перед генеруючими компаніями є незаконним.

«Всі знають, що це незаконно, всі знають, що права вони робити такого не мають, але оскільки політичний тиск дуже серйозний, вони стараються бути креативними і придумують такі сміхотворні і абсолютно з правової точки зору нікчемні терміни і юридичні документи, які не мають жодного сенсу і значення… Я б на місці «Гарпоку» викинув би її в смітник», – підсумував Євтушенко.

Раніше ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед «зеленою» генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату «зеленої» енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило «Гарантованому покупцю» настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.