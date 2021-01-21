Стрімкий ріст курсу біткоїну: сім важливих правил, як купити криптовалюту

З початку 2020 роки ринок криптовалют у фазі росту

Курс біткоїну всього за рік виріс у чотири рази до понад 38 тисяч доларів за монету. Разом із тим збільшився і попит на криптовалюту. Як попереджають аналітики, купуючи «монети» є ризик перевести кошти на біржу, створену шахраями, переплатити через завищений курс або комісії, довірити активи ненадійній платформі.

Видання «РБК-крипто» опублікувало головні правила придбання криптовалют.

Перше – під час купівлі біткоїну не використовуйте сумнівних сервісів. Шахраї створюють біржі і обмінники для купівлі і продажу криптовалют з єдиною метою – крадіжки коштів. Якщо перевести на них гроші, ймовірно, з ними доведеться попрощатися.

Перевіряйте адреси сайту бірж і обмінників, через які ви збираєтеся придбати криптовалюту. Шахраї створюють клони сайтів популярних бірж, обмінників і криптогаманців із метою отримати призначені для користувача дані, такі як логін і пароль.

Читайте відгуки. Бірж і обмінників багато, і серед них може легко загубитися недобросовісний сервіс. Перш ніж купувати криптовалюту через незнайому платформу, краще перевірити відгуки про неї в інтернеті.

Перед купівлею криптовалют виберіть місце її зберігання. Старший аналітик Bestchange Микита Зуборєв вважає, що найголовніше в разі придбання біткоїну – заздалегідь продумати його безпечне і зручне зберігання, вирішити, яким гаманцем користуватися.

Забезпечте безпеку свого пристрою. Віруси і розширення в браузерах від недобросовісних видавців здатні підміняти адреси гаманців на сторінках будь-яких сайтів, попередив Зуборєв.

Визначтеся, що купувати. Аналітик Exante Віктор Аргонов рекомендував перед купівлею криптовалют вирішити, яку частину вкладень інвестувати в біткоїни, а яку – в інші монети.

Інвестуйте тільки ті гроші, які не шкода втратити. З початку 2020 роки ринок криптовалют у фазі росту. За цей період біткоїн подорожчав у 4,3 раза.

У JPMorgan Chase прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути $146 тис., якщо інвестори переведуть інвестиції з золота у криптовалюту.