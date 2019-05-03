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    Економіка та фінанси

    Держбюджет України у квітні недовиконано за доходами на 4%

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    План з податкових надходжень в квітні цього року недовиконаний на 5,4% - Держбюджет України у квітні недовиконано за доходами на 4%
    План з податкових надходжень в квітні цього року недовиконаний на 5,4%

    Доходи загального фонду держбюджету за чотири місяці 2019 року досягли 282,294 млрд грн і не дотягли до запланованого рівня на 6,7%

    Доходи державного бюджету в квітні 2019 року становили 111,942 мільярда гривень, що на 4,1% менше плану.

    Про це повідомляється в даних на сайті Державної казначейської служби.

    В цілому за січень-квітень 2019 року бюджет отримав 322,566 млрд грн, що на 4,8% нижче плану і на 18,2% вище минулорічного рівня.

    Доходи загального фонду держбюджету за чотири місяці 2019 року досягли 282,294 млрд грн і не дотягли до запланованого рівня на 6,7%.

    Держказначейство уточнює, що план з податкових надходжень в квітні цього року недовиконаний на 5,4% - вони становили 28,649 млрд грн.

    Ще більше відставання від запланованих показників продемонстрували надходження від митниці - 25,316 млрд грн, що на 11,9% нижче за план.

    За січень-квітень-2019 року недовиконання по податковим надходженням становило 7,3% при надходженнях 125,142 млрд грн, тоді як митні надходження на 10,1% відстають від плану і сягають 100,954 млрд грн.

    Бюджетне відшкодування податку на додану вартість за січень-квітень досягло 57,193 млрд грн.

    В цілому квітневий план по ДФС недовиконаний на 8,5%, а до квітня минулого року зростання становило 1,3%, свідчать дані відомства.

    План по ДФС за чотири місяці 2019 року недовиконані на 8,6%.

    До слова, «Приватбанк» перерахує 11,5 млрд грн прибутку за минулий рік до держбюджету.

    Джерело: Економічна правда

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