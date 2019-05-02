«Приватбанк» перерахує 11,5 млрд грн прибутку за минулий рік до держбюджету
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За підсумками 2018 року чистий прибуток «Приватбанку» становить 12,798 млрд грн
«Приватбанк» направить 11,52 млрд грн, а це 90% чистого прибутку за 2018 рік, на виплату дивідендів акціонеру банку – державі в особі Міністерства фінансів. Про це йдеться в затвердженій Наглядовою радою та акціонером банку Річній звітності «Приватбанку» за 2018 рік.
Зазначається, що відповідно до підтвердженого аудиторською компанією E&Y Річного звіту банку його чистий прибуток за підсумками 2018 року становить 12,798 млрд грн.
«Чисті активи «Приватбанку» на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов’язання – 246,5 млрд грн, капітал «Приватбанку» – 31,5 млрд грн.», - йдеться у Річній звітності банку.
Як повідомлялося, у Нацбанку запевнили, що вкладники «Приватбанку» не постраждають через судові рішення Окружного суду щодо націоналізації банку.
Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабінету міністрів щодо націоналізації «Приватбанку». Суд визнав протиправними рішення про націоналізацію ПАТ «КБ «Приватбанк» та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.
В той же день Петро Порошенко провів засідання РНБО, на якому, серед іншого, було доручено Міністерству юстиції звернутися з проханням прискорити кваліфікаційне оцінювання, щоб перезапустити Окружний адміністративний суд Києва, щоб він нарешті пройшов судову реформу. А СБУ та Генпрокуратурі дали завдання «оцінити після завершення всіх судових процедур можливості і підстави для вивчення щодо порушення кримінального провадження за неправосудне рішення, не втручаючись у аналіз рішення за суттю».