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    Держбюджет за 10 місяців зведений з профіцитом

    Минулого місяця дефіцит держбюджету скоротився до 13,6 млрд грн
    У жовтні 2017 року дефіцит державного бюджету України скоротився в порівнянні з вересневими показниками: до 13,6 млрд грн (в тому числі по загальному фонду - 12,6 млрд грн) проти 23,5 млрд грн і 22,8 млрд грн відповідно. Про це повідомляє «Новое время» з посиланням на дані Державної казначейської служби. Втім, за підсумками
    • Вчора, 23:11
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    Минулого місяця дефіцит держбюджету скоротився до 13,6 млрд грн

    У жовтні 2017 року дефіцит державного бюджету України скоротився в порівнянні з вересневими показниками: до 13,6 млрд грн (в тому числі по загальному фонду - 12,6 млрд грн) проти 23,5 млрд грн і 22,8 млрд грн відповідно.

    Про це повідомляє «Новое время» з посиланням на дані Державної казначейської служби.

    Втім, за підсумками січня-жовтня поточного року держбюджет зведений з профіцитом у 1,4 млрд грн - за рахунок 27,7 млрд грн профіциту по спеціальному фонду (завдяки надійшли від спецконфіскаціі засобів в майже 30 млрд грн в квітні цього року).

    Дефіцит по загальному фонду за підсумками 10 місяців становив 26,3 млрд грн.

    Плановий дефіцит на 2017 рік становить 80,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 62,3 млрд грн.

    У липні Верховна Рада збільшила дохідну частину державного бюджету України 2017 року близько на 39,7 млрд грн - до 771 млрд грн, видаткову - на 40,7 млрд грн, до 841,1 млрд грн.

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