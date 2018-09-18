Держбюджет заборгував «Івано-Франківськгаз Збуту» 165 млн грн



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Державну допомогу у вигляді субсидій та пільг на оплату послуг за природний газ на Івано-Франківщині отримують 264 тис. домоволодінь

Станом на 1 вересня 2018 року державний бюджет заборгував понад 165 млн грн за газ, який спожили клієнти ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут», що отримують від держави субсидії та пільги.

Бюджетні неплатежі стали причиною затримки оплати за газ, що поставляє «Нафтогаз».

Державну допомогу у вигляді субсидій та пільг на оплату послуг за природний газ на Івано-Франківщині отримують 264 тис. домоволодінь, а це 60 % від загальної кількості клієнтів «Івано-Франківськгаз Збуту». Через відсутність компенсації із бюджету з субсидій, «Івано-Франківськгаз Збут» не може у повному обсязі розраховуватися з його постачальником - НАК «Нафтогаз Україна» за уже поставлене паливо. Затримка розрахунків загрожує стабільному газозабезпеченню області.

«Наша компанія, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків, є єдиним постачальником для населення в області, здійснює збір коштів за спожитий газ та розраховується за нього перед оптовим постачальником, – розповідає директор «Івано-Франківськгаз Збуту» Юрій Пилипів. – В ціні газу, котра затверджена урядом, частина НАК «Нафтогаз Україна» становить 85%».

Згідно з договором між НАК «Нафтогаз України» і постачальником газу «Івано-Франківськгаз Збут», розрахунок за придбаний природний газ підлягає оплаті за процедурою, затвердженою «Порядком перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій». Такий розрахунок повинен бути зроблений до закінчення 90-го дня, який відраховується з 1 числа місяця, наступного за тим, коли була здійснена поставка газу.

В свою чергу, виконуючи постанову уряду, компанією в травні був проведений розрахунок невикористаних сум субсидії за опалювальний сезон 2017-2018 р. на суму 280 млн грн, дана сума повернута до бюджету.