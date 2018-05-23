Держбюджет заборгував «Волиньгаз збуту» майже 164 млн грн

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Завдяки роботі ТОВ «Волиньгаз збут» з неплатниками борг волинян за спожитий газ зменшився на 73,6 млн грн

Станом на 1 травня 2018 року державний бюджет заборгував 163,6 млн грн за газ, який ТОВ «Волиньгаз збут» поставив субсидіантам і пільговикам Волині. Бюджетні неплатежі стали причиною затримки оплати за газ, що поставляється населенню з ресурсу держави.

Субсидії та пільги на Волині отримують майже 162 тис. домоволодінь, а це 67% від загальної кількості споживачів природного газу компанії. Через відсутність компенсації із бюджету з субсидій «Волиньгаз збут» не може у повній мірі здійснити розрахунки з його оптовим постачальником – НАК «Нафтогаз України».

«Борг держбюджету у відшкодуванні наданих населенню пільг та субсидій становить близько 163 млн 647 тис. грн. Через державний борг за газ, спожитий пільговиками і субсидіантами, у компанії виникає борг перед НАК «Нафтогаз України», - зазначив директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Завдяки роботі ТОВ «Волиньгаз збут» з неплатниками борг волинян за спожитий газ зменшився на 73,6 млн грн. Як результат, середня заборгованість на одного споживача палива на Волині становить 0,696 тис.грн. А це в 1,5 рази меньше, ніж на початку опалювального періоду.

Для погашення боргів «Волиньгаз збут» просить своїх клієнтів-боржників невідкладно здійснити розрахунки за спожите блакитне паливо, або укласти графік погашення заборгованості. Таким чином, це унеможливить припинення газопостачання.

«Волиньгаз збут» як постачальник газу для населення в межах ПСО здійснює збір коштів за спожитий населенням газ для розрахунку за нього перед оптовим постачальником. Оптовим постачальником блакитного палива для населення відповідно до законодавства є НАК «Нафтогаз Украни». В ціні газу, котра затверджена урядом, частина НАК «Нафтогаз України» становить 85%.