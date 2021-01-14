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    Економіка та фінанси

    Дмитро Сахарук призначений виконавчим директором ДТЕК

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    Сахарук, як виконавчий директор ДТЕК, буде відповідати за напрямки сталого розвитку, інновацій і цифрової трансформації - Дмитро Сахарук призначений виконавчим директором ДТЕК
    Сахарук, як виконавчий директор ДТЕК, буде відповідати за напрямки сталого розвитку, інновацій і цифрової трансформації

    До команди ДТЕК Сахарчук приєднався в березні 2010 року

    З 12 січня 2021 року Дмитро Сахарук вступив на посаду виконавчого директора ДТЕК. Введення посади виконавчого директора є частиною трансформації компанії в рамках Нової стратегії 2030, яка була презентована в грудні 2020 року.

    «Майбутнє енергетики визначають такі глобальні тренди як декарбонізація, децентралізація, цифровізація і критерії ESG. Ці тренди вимагають від компаній перегляду підходів до розвитку бізнесу і внесення змін по всьому виробничому ланцюжку, - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. - Згідно з новою стратегією розвитку до 2030 року, Група ДТЕК трансформується в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес. У зв'язку з цим головним завданням офісу виконавчого директора стає реалізація ESG стратегії бізнесу, щоб Група ДТЕК успішно пройшла період трансформації, зберігаючи лідерство в енергетиці України та реалізуючи міжнародні проекти».

    Дмитро Сахарук, як виконавчий директор ДТЕК, буде відповідати за напрямки сталого розвитку, інновацій, цифрової трансформації, регуляторної політики і правового забезпечення, корпоративного управління і комплаєнс, а також корпоративних комунікацій.

    «ДТЕК прийняв рішення трансформувати бізнес, щоб відповідати актуальним запитам суспільства. Перед нами стоять амбітні завдання щодо цифрової трансформації наших підприємств, впровадження інновацій та розвитку абсолютно нових технологій в енергетиці. У кожному напрямку бізнесу ДТЕК сформував команду професіоналів. Їхня унікальна експертиза і знання дозволяють гідно проходити через кризи, зберігаючи в фокусі стратегічні проекти бізнесу. Сьогодні від успішної реалізації трансформаційних цілей залежить не тільки майбутнє компанії, але і можливість зробити свій внесок у вирішення проблем зміни клімату», - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

    Свою професійну кар'єру Дмитро Сахарук почав в компанії Philip Morris Ukraine в 2004 році, потім він працював в міжнародній юридичній фірмі Squire, Sanders & Dempsey.

    До команди ДТЕК приєднався в березні 2010 року в якості заступника керівника дирекції з правового забезпечення, а в 2011 році очолив дирекцію. Дмитро Сахарук в серпні 2014 року був призначений виконавчим директором ДТЕК Енерго, в жовтні 2016 року – виконуючим обов'язки генерального директора ДТЕК Енерго, а у вересні 2017 року – генеральним директором ДТЕК Енерго.

    Теги: бізнес ДТЕК
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