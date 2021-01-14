ДТЕК і Honeywell провели заводські випробування компонентів системи накопичення енергії

Нещодавно ДТЕК презентував свою нову десятирічну стратегію розвитку в якій компанія взяла на себе зобов'язання з трансформації в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес

Проект будівництва системи накопичення енергії стане пілотом з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергетичного ринку

ДТЕК і Honeywell успішно провели заводські випробування основних компонентів першої в Україні промислової літій-іонної системи накопичення енергії, початок монтажу якої заплановано на січень 2021 року. Про це повідомив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

«Не дивлячись на складну ситуацію з пандемією і труднощі з логістикою, ми з нашими партнерами з Honeywell успішно протестували всі основні компоненти літій-іонної системи накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год. Через карантин у деяких країнах, ми пішли за сценарієм заводських випробувань у віддаленому режимі за допомогою відеозв'язку», – сказав Вольпе.

За його словами, заводські випробування стеків з батареями виробництва Powin Energy проводилася віддалено по відеозв'язку в Торонто через жорсткий карантин у Канаді й закриття кордонів. Також й інші складові системи накопичення енергії: трансформатор, розподільчий пристрій і контейнер для батарейних стеків - успішно пройшли випробування віддалено, зазначив директор з інновацій ДТЕК.

«У той же час, вироблений компанією EPC Power інвертор приймався і випробовувався фахівцями ДТЕК у Сан-Дієго, США на майданчику виробника», – додав Вольпе.

Він також повідомив, що первісна ємність в 1.5 МВт⋅год. була збільшена Honeywell до 2.25 МВт⋅год. Це дозволить гарантувати експлуатаційні характеристики системи з урахуванням природної деградації батарей і вийти на нові сегменти ринку – в першу чергу, що балансує, – зазначив директор з інновацій ДТЕК.

Вольпе нагадав, що недавно ДТЕК презентував свою нову десятирічну стратегію розвитку в якій компанія взяла на себе зобов'язання з трансформації в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес. «Проєкт будівництва системи накопичення енергії – одна з важливих складових цієї стратегії. Він стане нашим пілотом з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергетичного ринку країни. ДТЕК першим в Україні має намір пройти цей непростий шлях, побудувати ефективну бізнес-модель і відкрити можливості для побудови в нашій країні батарей великої потужності, що стане нашим внеском у декарбонізацію вітчизняної енергетики», – сказав Вольпе.

«Ми дуже раді, що змогли завершити випробування першої акумуляторної системи зберігання енергії, яка буде експлуатуватися ДТЕК в Україні в цей непростий час. Наші команди продемонстрували неймовірний ентузіазм і разом працювали над тим, щоб під час пандемії надати кінцевий продукт вчасно, виконавши віддалені віртуальні заводські приймальні випробування, які гарантують, що система зберігання енергії Honeywell готова до роботи. Дякуємо ДТЕК за співпрацю в успішній реалізації цього проекту», – зазначив Ерен Ергін (Eren Ergin), генеральний директор з відновлюваної енергетики та розподілених активів Honeywell Process Solutions.

Нагадаємо, що в липні 2020 року ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год. Батарея буде встановлена на майданчику біля Запорізької ТЕС