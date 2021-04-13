Оператор мереж на Дніпропетровщині прозвітував про свою роботу у 2020 році

«Дніпропетровськгаз» пропонує клієнтам скористатись унікальним сервісом комплексного приєднання «під ключ»

Компанія АТ «Дніпропетровськгаз» упродовж минулого року приєднала до системи газопостачання 85 нових об’єктів, зокрема – 68 побутових та 17 комунально-побутових об'єктів. Компанія виконала 23 стандартних приєднання та 62 нестандартних.

Підприємство у 2021 році планує приєднати до газорозподільних мереж близько 100 нових споживачів. Компанія пропонує клієнтам скористатись унікальним сервісом комплексного приєднання «під ключ». Послуга передбачає синхронне виконання зовнішнього і внутрішнього підключення, експертний супровід, індивідуальний підбір і встановлення газового обладнання, гарантійне і технічне обслуговування.

«Минулого року клієнтами нашої компанії стали 85 нових споживачів, які приєдналися до газових мереж регіону, - говорить директор з капітального будівництва АТ «Дніпропетровськгаз» Максим Бойко. – І це не дивно, адже «Дніпропетровськгаз» надійний партнер з газифікації об’єктів будь-якої складності. Наші фахівці є експертами на ринку у здійсненні стандартного і нестандартного підключення. Ми працюємо виключно з сертифікованими матеріалами, застосовуючи сучасне обладнання під час монтажно-будівельних робіт».

Щоб приєднатися до газових мереж, замовник має звернутися до 104.ua Клієнтського простору. Клієнт подає заяву, заповнює опитувальний лист та укладає договір. Далі за виконанням робіт стежить персональний менеджер, який про все інформує клієнта безпосередньо до введення об'єкту газопостачання в експлуатацію з подальшим пуском газу.

Нагадуємо, що підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ. Якщо документи в порядку, протягом 10 робочих днів з моменту реєстрації заяви, замовник отримує від газорозподільної компанії проекти договорів, технічних умов та відповідні рахунки. Роботи зі стандартного приєднання об'єкта або земельної ділянки виконуються протягом 90 днів з моменту надання необхідних документів та оплати послуг.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.