Клієнти «Миколаївгазу» можуть скористатись оновленою онлайн-платформою 104.ua

На платформі 104.ua реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за газ і за його доставку

16 листопада 2020 року на сайті 104.ua запрацювала нова багатофункціональна платформа для споживачів газу. Вона відкриває клієнтам унікальні онлайн-сервіси та можливості розрахунків за газ і його доставку. Ці інноваційні рішення доступні з будь-якого девайсу і дозволяють уберегтися від зайвих контактів в громадських місцях, а також дають можливість потурбуватись про близьких.

Для 118 тисяч споживачів газу в Миколаївській області, які вже зареєстровані в Особистому кабінеті 104.ua на колишній платформі, нові можливості стали доступні автоматично. Нові ж клієнти можуть вибирати зручний для них спосіб реєстрації — за номером телефону або е-mail.

На новій платформі 104.ua реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за газ і за його доставку. У такому випадку розрахунок за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам АТ «Миколаївгаз» заощаджувати на комісії.

Також в Особистому кабінеті користувач може приєднати до одного акаунту до 25 особових рахунків навіть з інших областей і дбати про своїх близьких та рідних в умовах карантину.

«Нова мультифункціональність системи 104.ua дає клієнтам можливість вирішувати свої газові питання не лише з дому, а й з будь-якої точки України. Зараз, в умовах пандемії, це дозволяє допомогти, наприклад, батькам і родичам, які проживають в інших регіонах — досить підключити їх особовий рахунок до свого облікового запису. У цьому полягає головна соціальна функція проекту», - розповідає голова правління АТ «Миколаївгаз» Тетяна Бузовська.

Нова платформа 104.ua робить для клієнтів «Миколаївгазу» такі універсальні рішення, як передати показання лічильника або розрахуватись за газ і його доставку, більш простими і зручними.

Інтерфейс Особистого кабінету на 104.ua адаптований під всі види девайсів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS.

Ще однією цікавою інноваційною функцією стала автоматична передача показань лічильника. Для цього споживачу газу досить підключити до свого лічильника модем 104.ua SMART і внести дані про особовий рахунок в свій акаунт. Система здійснює облік газу автоматично і тим самим звільняє його від необхідності щомісяця передавати показання лічильників в газову компанію особисто.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» — газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.