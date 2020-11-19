Клієнти «Миколаївгазу» можуть скористатись оновленою онлайн-платформою 104.ua
На платформі 104.ua реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за газ і за його доставку
Для 118 тисяч споживачів газу в Миколаївській області, які вже зареєстровані в Особистому кабінеті 104.ua на колишній платформі, нові можливості стали доступні автоматично. Нові ж клієнти можуть вибирати зручний для них спосіб реєстрації — за номером телефону або е-mail.
На новій платформі 104.ua реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за газ і за його доставку. У такому випадку розрахунок за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам АТ «Миколаївгаз» заощаджувати на комісії.
Також в Особистому кабінеті користувач може приєднати до одного акаунту до 25 особових рахунків навіть з інших областей і дбати про своїх близьких та рідних в умовах карантину.
«Нова мультифункціональність системи 104.ua дає клієнтам можливість вирішувати свої газові питання не лише з дому, а й з будь-якої точки України. Зараз, в умовах пандемії, це дозволяє допомогти, наприклад, батькам і родичам, які проживають в інших регіонах — досить підключити їх особовий рахунок до свого облікового запису. У цьому полягає головна соціальна функція проекту», - розповідає голова правління АТ «Миколаївгаз» Тетяна Бузовська.
Нова платформа 104.ua робить для клієнтів «Миколаївгазу» такі універсальні рішення, як передати показання лічильника або розрахуватись за газ і його доставку, більш простими і зручними.
Інтерфейс Особистого кабінету на 104.ua адаптований під всі види девайсів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS.
Ще однією цікавою інноваційною функцією стала автоматична передача показань лічильника. Для цього споживачу газу досить підключити до свого лічильника модем 104.ua SMART і внести дані про особовий рахунок в свій акаунт. Система здійснює облік газу автоматично і тим самим звільняє його від необхідності щомісяця передавати показання лічильників в газову компанію особисто.